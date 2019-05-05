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البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

عرب وعالم

رئيس البرلمان العربى
رئيس البرلمان العربى

عصام الشربيني

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طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بإيقاف عدوانها على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة واستهداف المدنيين، واتخاذ موقف دولى حازم لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن ادانته وإستنكاره بأشد العبارات للتصعيد الذى تقوم به القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات لقطاع غزة، تواكباً مع استمرار توسعها الاستيطانى والتهجير والقتل والتطهير العرقى بحق الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وباقى الأراضى المحتلة فى تحدٍ صارخ للمجتمع الدولى وخرقٍ فاضح لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وأكد السلمى دعمه التام للجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية لإيقاف العدوان على قطاع غزة.

وجدد رئيس البرلمان العربى تضامن البرلمان العربى التام مع الشعب الفلسطينى فى كافة الاراضى الفلسطينية المحتلة، ووقوفه الكامل ضد كافة الممارسات العداونية التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكداً مواصلة جهود البرلمان العربى - من خلال لجنة فلسطين التى يترأسها – فى تنفيذ خطط عمله نُصرة لقضية العرب الأولى فلسطين، تمكيناً للشعب الفلسطينى من حقه فى إقامة دولته الوطنية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها مدينة القدس

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