"شوقي" يستقبل الفريق الفائز بجائزة التَمَيُز في مسابقة "VEX Robotics"

05 مايو 2019 - 06:19 م



التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب باخوم فايز عوض، الطالب بمدرسة الصناعات المتقدمة بمحافظة السويس، أحد أعضاء الفريق الفائز بجائزة "inspire Award" في بطولة الروبوت العالمية "VEX Robotics" التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2019.



وحرص شوقي، على توجيه التهنئة لأعضاء الفريق المكون من "باخوم فايز عوض، عمر عبد الشافى، محمد على مصطفى"، لما قدموه في البطولة ورفع علم مصر أمام جميع المشاركين في البطولة.



وأهدى وزير التربية والتعليم، درع الوزارة للفريق الفائز بجائزة"inspire Award" في بطولة الروبوت العالمية "VEX Robotics" تقديراً لما قدموه في المسابقة، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.



وأهدى الطالب باخوم فايز عوض، الجائزة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشجيعه المستمر للطلاب على الإبداع والابتكار.



وتعد مدرسة السويس الفنية الصناعية المتقدمة، من المدارس التي تطبق المعايير العالمية ومنهجية STEM في التدريس والتعلم والتعليم القائم علي المشروعات، كما أنها فازت بأفضل مدرسة داعمة للبحث العلمي في الأعوام الثلاثة 2019/2018/2017 على مستوي الجمهورية.

