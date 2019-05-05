  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:29 م
بحث متقدم
الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

رضا عبد العال

رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

عاصم

«عبدالماجد»: التيار الإسلامي ارتكب هذه المصيبة

الملك سلمان

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

رانيا يوسف

"رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»

سيدة الأعمال الروسية

الكويت تفرج عن روسية بكفالة 65 مليون دولار

بريزنتشين

«آل الشيخ» وراء أزمة «بريزنتشين» والأهلي

ازارو

«أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم

"شوقي" يستقبل الفريق الفائز بجائزة التَمَيُز في مسابقة "VEX Robotics"

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم وست بروميتش

#

حافلة الزمالك تصل ملعب برج العرب

#

«فان دايك» أفضل لاعب في ليفربول

#

رجل أعمال يجري مسابقة لاختيار عريس لابنته.. والجائزة 10 ملايين


التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  الطالب باخوم فايز عوض، الطالب بمدرسة الصناعات المتقدمة بمحافظة السويس، أحد أعضاء الفريق الفائز بجائزة "inspire Award" في بطولة الروبوت العالمية "VEX Robotics" التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25 إلى 28 أبريل 2019.

وحرص شوقي، على توجيه التهنئة لأعضاء الفريق المكون من "باخوم فايز عوض، عمر عبد الشافى، محمد على مصطفى"، لما قدموه في البطولة ورفع علم مصر أمام جميع المشاركين في البطولة.

وأهدى وزير التربية والتعليم، درع الوزارة للفريق الفائز بجائزة"inspire Award" في بطولة الروبوت العالمية "VEX Robotics" تقديراً لما قدموه في المسابقة، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

وأهدى الطالب باخوم فايز عوض، الجائزة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتشجيعه المستمر للطلاب على الإبداع والابتكار.

وتعد مدرسة السويس الفنية الصناعية المتقدمة، من المدارس التي تطبق المعايير العالمية ومنهجية STEM في التدريس والتعلم والتعليم القائم علي المشروعات، كما أنها فازت بأفضل مدرسة داعمة للبحث العلمي في الأعوام الثلاثة 2019/2018/2017 على مستوي الجمهورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال
» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم
» "مصر للطيران" تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم
» تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية
» "النقد الدولي" يؤيد رفع أسعار الانبعاثات الكربونية
» مانشستر يونايتد يسقط أمام هدرسفيلد
» "روحاني": يجب أن تتصدى إيران للعقوبات الأمريكية بتعزيز صادراتها
» «فيفا»: هذا موقف «صلاح» من موقعة برشلونة
» "العربية للشحن والتفريغ" تسعى لإضافة نشاط سفن الروافد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة