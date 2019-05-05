» "مصر للطيران" تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم

05 مايو 2019 - 06:09 م

في إطار استعدادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة لشهر رمضان المعظم، فقد اتخذت مصر للطيران وشركاتها التابعة كافة الإجراءات اللازمة استعداداً لهذا الشهر المعظم وبما يتوافق ويتناسب مع أجوائه ورغبات عملاء الشركة حول العالم فضلاً عن عملائها من المعتمرين.

وقد تضمنت استعدادات الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة بجميع أنشتطها المختلفة العديد من الترتيبات، حيث من المقرر أن تسير شركة مصرللطيران للخطوط الجوية ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالأسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة لخدمة السادة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو وحتى 20 يونيو المقبل. وقد اتخذت كافة إجراءاتها لتيسير سفر ووصول المعتمرين بما يسهل عليهم أداء مناسك العمرة و مشقة فريضة الصوم.

هذا وتتم كافة الاستعدادات من قبل الشركات التابعة بالتوازي فقد اتخذت شركتي مصر للطيران للخدمات الأرضية والصيانة والاعمال الفنية كافة الإجراءات المتبعة والمعمول بها فى تلك الفترة وبما يتناسب مع ذروة النشغيل وذلك حرصاً على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة. حيث تم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، والتى ستقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى عملاء الشركة من شركات الطيران الأخرى.

وفيما يتعلق بمواعيد عمل مكاتب مبيعات مصرللطيران، فستكون ساعات العمل يومياً خلال الشهر الكريم من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 5 مساءً، عدا مكاتب محطة الرمل، طنطا، النزهة، عدلي، طلعت حرب، مصر الجديدة، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، الإسماعيلية، بورسعيد والعريش، حيث تعمل هذه مكاتب طوال الأسبوع عدا يوم الجمعة.

أما عن مكتب مبيعات مصر للطيران بالصالة الموسمية ومكتبها بمبنى الركاب 3، فيعملان خلال 24 ساعة. بينما يعمل عدد من مكاتب البيع في عدد من المدن والمحافظات – شرم الشيخ والغردقة والأقصر بنظام النوبتين هذا بالإضافة إلى خدمة مركز الإتصالات التليفونية الـ CALL CENTER الذي يعمل برقميه - 090070000 من أي تليفون أرضي و 1717 من أي محمول من الساعة 7 صباحاً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، هذا مع إمكانية الحجز أيضًا من خلال زيارة الموقع الإليكتروني للشركة www.egyptair.com، وبذلك يمكن لعملاء مصرللطيران التواصل مع الشركة بشكل كامل ومستمر علي مدار اليوم خلال شهر الكريم.

وفيما يتعلق بالجانب الترفيهي، يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر النظام الترفيهي على أسطول طائرات مصر للطيران باقة من البرامج الدينية وأفلام وثائقية تعرض كل ما يتنتاسب ويتوافق مع أذواق ورغبات العملاء في هذا الشهر الكريم، فضلاً عن القنوات المخصصة للأطفال والبرامج التلفزيونية والإذاعية الأخرى الخاصة بتلاوات عطرة من القرآن الكريم.

وعن استعدادات شركة مصر للطيران للخدمات الجوية ونوعية الأطعمة المقدمة على رحلات الشركة والتوقيتيات فقد تم التركيز على نوعية الأكل المقدم بشكل أكبر بما يتوافق مع خصوصية هذا الشهر الكريم وظروف الطيران وبالأخص التي تتزامن مع توقيت وجبتي الإفطار والسحور، وقد تم الإستعداد لتجهيز قوائم الطعام على الرحلات حسب طلبات العملاء والتي تراعي بطبيعة الحال زمن الرحلة من حيث التوقيت ومدة الطيران.

كما تم وضع استراتيجية مخصصة لهذا الموسم المهم وتقديم وجبات الإفطار لعملاء الشركة وكذلك العاملين بقطاع الطيران المدني والجهات المعاونة والعاملة بمطار القاهرة الدولى.

