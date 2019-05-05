» تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية

05 مايو 2019 - 06:06 م

فاز فريق تشيلسي على نظيره واتفورد بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف تشيلسي عن طريق روبن تشيك وديفيد لويز، وهيجواين فى الدقائق 48 و51 و75 من عمر المباراة.

وشهد الشوط الأول إصابة نجولو كانتى لاعب تشيلسى، والتى لم يستطع على إثرها إكمال اللقاء ليغادر أرض الملعب فى الدقيقة العاشرة ويشارك روبن لوفتوس تشيك بدلاً منه.

وجاء تشكيل تشيلسى ضد واتفورد كالتالى: كيبا أريزابالاجا فى حراسة المرمى، أزبيليكويتا، كريستنسن، ديفيد لويز، ألونسو، كانتى، جورجينيو، كوفاسيتش، بيدرو، هيجواين وهازارد.

في حين جاء تشكيل واتفورد ضد تشيلسي كالتالي، فوستر فى حراسة المرمى، فيمينيا، كاثكارت، ماريابا، هوليباس، هيوز، دوكوريه، تشالوباه، بيريرا، دولوفيو، ودينى.

هذا الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 71 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي فيما تراجع توتنهام للمركز الرابع برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد واتفورد عند 50 نقطة في المركز العاشر.