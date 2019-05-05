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حريق "الموسكي"... و"استقبال رمضان"... ضمن الأعلى تداولاً

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عصام الشربيني

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحريق الذي نشب  أمس الأول "الجمعة" واستمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس "السبت" بممر الشابورى فى منطقة الموسكى بمحافظة القاهرة، وأدى إلى التهام عدد من المحال لبيع الملابس والعطور.
 دشن رواد موقع تويتر هاشتاج (#الموسكي) الذي جاء ضمن قائمة الأعلى تداولا. أوضح الرواد أن النيران بدأت بثلاثة محال، ثم التهمت ما يقرب من 20 محلا، واصفين خسائر الحريق بكونها كارثية.
تداول الرواد نقلاً عن شهود العيان، أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي؛ بعد انفجار بكابل في المنطقة، ولكن ألمح بعض المستخدمين إلى أن الحريق حدث بفعل فاعل.
أوضح الرواد، أن منطقة الموسكي شهدت حدوث 13 حريقًا خلال 6 سنوات، وهو ما دعا البعض إلى المطالبة بحتمية بحث الأمر، وتأمين المنطقة لتجنب الحرائق فى المستقبل.
على صعيد آخر، احتفى الرواد بقرب حلول شهر رمضان المبارك، وتبادل الرواد التمنيات الطيبة. وأعاد المستخدمون تذكر أجواء  شهر رمضان في السنوات الماضية والمقارنة بينها وبين أجواء شهر رمضان في الوقت الراهن.
تطرق البعض للحديث عن أسعار السلع، مطالبين بأن يقلل المصريون من عاداتهم في الصرف ببذخ خلال الشهر الفضيل، مشددين على كونه شهرا للعبادة في الأساس.
تداول البعض مواعيد عرض مسلسلات رمضان هذا العام، وتحدث البعض عن غياب بعض النجوم الذين اعتادوا التواجد فى مسلسلات رمضان خلال الأعوام الماضية.

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