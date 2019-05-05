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71 % ارتفاعًا بأرباح جلوبال تليكوم في الربع الأول

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جلوبال تليكوم القابضة
جلوبال تليكوم القابضة

عصام الشربيني

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البورصة تربح 66.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2019

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جلوبال تليكوم القابضة، خلال الربع الأول من 2019، ارتفاع أرباحها بنسبة 70.7% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر  أنها حققت أرباحاً بلغت 54.3 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل أرباح بلغت 31.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 688 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 699 مليون دولار بالربع المقارن من 2018.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة في الربع الأول من العام الجاري، تراجعت خسائر الشركة إلى 8.1 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 24.6 مليون دولار بالربع الأول من العام الماضي.
 وحققت جلوبال، خسائر بلغت 250 مليون دولار خلال 2018، مقابل خسائر بلغت 79 مليون دولار في 2017.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.827 مليار دولار، مقابل مبيعات بلغت 3.015 مليار دولار في العام

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