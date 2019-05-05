» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية

05 مايو 2019 - 05:57 م



أكد بيتر جينج مدير العلاقات العامة بشركة "هواوي تكنولوجيز" العالمية، إن مصر تعد البوابة الإقليمية للشركة للقارة الإفريقية.

وأشار، في بيان إلى أهمية السوق المصرية على مستوى الشرق الأوسط والقارة السمراء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

أضاف أن 70 في المائة من التعيينات التي تقوم بها الشركة بفرعها بالقاهرة من المصريين، وهم بدورهم يخدمون أسواق 29 دولة في إفريقيا، موضحا أن عدد العاملين بالشركة في مصر حاليًا أكثر من 1000 موظف.

