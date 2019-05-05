3 خيارات أمام "حماية المنافسة" في صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

05 مايو 2019 - 05:56 م



أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه يمتلك 3 خيارات بشأن صفقة استحواذ أوبر على كريم (رفض أو موافقة مشروطة أو موافقة غير مشروطة)، مشيرًا إلى أن قراره سيصدر خلال 60 يوما، مع إمكانية تمديد فترة اتخاذ القرار.



وأعلن الجهاز، في بيان صادر، عنه أنه عقد جلسة استماع بحضور ممثلين من شركتي أوبر وكريم؛ وذلك في إطار بحثه آثار عملية استحواذ شركة أوبر على جميع عمليات شركة كريم في الشرق الأوسط وبالأخص بجمهورية مصر العربية.



وأفاد أن الجلسة تأتي أيضا لتقييم آثار الصفقة على المنافسة في السوق المصرية وفقًا لقرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، بخصوص تنظيم عملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم.

