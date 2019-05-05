«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

05 مايو 2019 - 05:54 م

تنافس بين العارضين على توفير مختلف احتياجات الأسرة المصرية بأقل الأسعار



الزوار: «عاوزين أهلًا رمضان طول السنة».. و«التموين»: لدينا اكتفاء ذاتى من السلع يجعلنا نفتتح 200 فرع بالمحافظات

إقبال شعبي كبير على معارض "أهلًا رمضان" التي نظمتها وزارات التموين، والتجارة، الداخلية، وفتحت أبوابها أمام الجمهور بداية من يوم 24 أبريل، وحتى الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، بأرض المعارض بمدينة نصر وعدد من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية, خاصة وأنها تتميز برخص أسعارها مقارنة بالأسعار خارجها، وهو ما يجعل منها المصدر الرئيس لكثير من المصريين لشراء احتياجاتهم الأساسية.

"المصريون" قامت بجولة في المعرض المقام بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي تشارك فيه كبريات الشركات الغذائية التي تقدم معروضاتها بأسعار مخفضة ومناسبة للأسر محدودة الدخل، وهو ما جعل كثيرًا من الزوار يتمنون استمراره طيلة العام، والتوسع في فتح منافذ في العديد من المناطق المختلفة.

المعرض الذي يفتح أبوابه الزائرين من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً مقام على قاعتين مساحتهما شاسعة، وكل منهما تشمل عددًا معينًا من منافذ السلع الأساسية وكافة الخدمات التي تحتاجها الأسرة المصرية خلال شهر رمضان.

ومن الشركات المشاركة، شركة "مكرونة كوين" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتي يباع فيه المكرونة بأسعار تتراوح ما بين 2.75 جنيه، و3.5 جنيه، و4.5 جنيه ،وطرحت مكرونة قلم بـ7.5 ودقيق 1 كيلوجرام بـ 6.75 جنيه.

وعرضت شركات استصلاح الأراضي الصحراوية التابعة لوزارة الدفاع، العديد من المنتجات، حيث يباع عسل النحل بـ95 جنيهًا، و50 جنيهًا، وليمون معصفر بـ15 جنيهًا ومخلل مشكل بـ15 جنيهًا، وشمر بـ30 جنيهًا، وبردقوش بـ30 جنيهًا وريحان بـ20 جنيهًا، وليمون مجفف سعره 40 جنيهًا، وشطة حمراء بـ25 جنيهًا، وكزبرة حبوب بـ20 جنيهًا، وفاصوليا خضراء بـ15 جنيهًا.

كما عرضت شركة سيناء التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية منتجات زيت الزيتون بـ25 جنيهًا، وبـ45 جنيهًا، واللتر بـ85 جنيهًا، ومخللات زيتون أخضر 7 كيلو بـ145 جنيهًا، والمخلى بـ175 جنيهًا وزيتون أخضر شرائح بـ20 جنيهًا، وزيتون أسود بـ145 جنيهًا، و20 جنيهًا و17 جنيهًا، وعبوات الطرشى الفاخر بـ40 و7 و8 و9 جنيهات، والفلفل المكسيكى بـ85 و12 و13 و14 جنيهًا.

وعرضت الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كيلو اللحم السودانى بـ85 جنيهًا، والمفروم البرازيلى بـ32.5 جنيه، وكباب حلة برازيلى بـ65 جنيهًا، ودواجن برازيلى بـ37 جنيهًا، ولحم ضانى 90 جنيهًا، والقطع البرازيلى بـ60 جنيهًا، أما البرجر البقرى 900 جرام بـ45 جنيهًا، والكفتة السيخ البقرى بـ45 جنيهًا، والسجق الشرقى بـ55 جنيهًا.

وقدمت شركة "قها" التابعة لوزارة التموين، منتجاتها وبأقل الأسعار، حيث يباع عصير المانجو 170 جرامًا بـ4.5 جنيه، و365 جرامًا بـ7 جنيهات، والجوافة بـ6.75 و3.5، المشمش بـ10 جنيهات، وشربات الفراولة بـ12.5، والنعناع والكركدية والتمر الهندى واللوز والخروب بـ30 جنيهًا والبلح السيوى بـ 23، وبلح الوادى بـ 28 جنيهًا، والعجوة بـ 10.5.

ويضم فرع منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية، البلح حيث يباع الكيلو بـ10 جنيهات، والزبيب بـ15 جنيهًا، وجوز الهند بـ20 جنيهًا، والبندق بـ40 جنيهًا، والمشمشية بـ18.5 جنيه ونصف كيلو القراصيا بـ17 جنيهًا، وشاى الليبتون أسعاره تتراوح ما بين 10 و20 جنيهًا، والعسل يتراوح سعره بين 20 و28 جنيهًا والزيت بـ 14.5 جنيه، وشاى العروسة بـ 3.5 و10 و 17.5، والسمن بـ17.25 و34 جنيهًا الهانم، والسكر كيلو بـ8 جنيهات، والدقيق بـ 7.25 وكيلو الجبن الرومى بـ50 جنيهًا، والبراميلى بـ44 والحلاوة الطحينية بـ18 ج.

وقدمت شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، عروضًا خاصة على منتجاتها، حيث يباع زيت كوكى 18.5، الكرنك بـ17 جنيهًا، وزيت بونو بـ14 جنيهًا، ومنظف السجاد والموكيت بـ9 جنيهات، ومزيل الدهون بـ11 جنيهًا، ومنعم ملابس الألوان 10 جنيهات، وجيل الغسيل الأتوماتيك بـ16 جنيهًا، وملمع الزجاج بـ10 جنيهات والكلور الألوان بـ8 جنيهات، والأبيض بـ6.5 جنيه، وصابون التواليت بـ22 و18 و12 جنيهًا حسب عدد القطع، وسائل الأرضيات بـ21 جنيهًا، سائل الاستحمام بـ25 جنيهًا، وصابون الوردة للغسيل العادى بـ21 جنيهًا، و47 جنيهًا، وصابون أبو سمبل بـ28 جنيهًا.

وعرضت الشركة القابضة للمواد الغذائية، كراتين رمضانية بأسعار مختلفة، حيث تباع بـ75 جنيهًا، وتضم زيت وسكر وأرز ومكرونة وقمر الدين وصلصة وبلح وشاي، وبـ85 جنيهًا, وتضم سكر وزيت وأرز وسمن وبلح وفول، و110 جنيهات كرتونة تضم زيت وسكر وأرز وفول وعدس وسمن وصلصة بلح وشاي وفول.

وقدم فرع سوبر ماركت "خير زمان"، منتجاته بأسعار معتدلة، حيث يتراوح سعر الزيت بين 13.5 و27 جنيهًا و19 جنيهًا, والأرز 5 كيلو بـ52 جنيهًا، والعدس بـ 8 جنيهات، والفول المدمس بـ14.5، والمكرونة بـ9.5 جنيه، والصلصة بـ21.5، والسكر بـ8 جنيهات و8.5، وأرز بـ11 جنيهًا والخل بـ4 جنيهات والمخلل بـ 12.5، والدقيق بـ9 جنيهات، وشاى العروسة بـ20 جنيهًا وليبتون بـ 30 جنيهًا والكركديه بـ43 ج.

أما "جملة ماركت"، فقد عرضت كيلو الزبيب بـ65 جنيهًا جولدن إيرانى، وقراصيا بـ58 جنيهًا والفول المدمس بـ 22 جنيهًا، والزيوت اختلفت أسعارها حسب الأحجام والأنواع، فوجد بـ35 و44 و18 و15 و35 جنيهًا، والأرز الـ5 كيلو بـ75 جنيهًا والمكرونة بـ7 جنيهات و4 جنيهات، والبلح بـ18 و24 جنيهًا، والتين بـ19 جنيهًا والعدس بـ12 جنيهًا، واللوبيا بـ18 جنيهًا، واللحم البتلو كيلو بـ70 جنيهًا، والكبدة بـ38 جنيهًا، والكلاوي بـ38 جنيهًا، والصدور الدجاج بـ47 جنيهًا والدبابيس بـ34 جنيهًا، والبط سعر الكيلو بـ34 جنيهًا.

بينا عرض سوبر ماركت الفرجاني، قمر الدين بـ37 و8 جنيهات، وجوز الهند بـ36 جنيهًا، والزبيب بـ62 جنيهًا والمشمشية بـ58 جنيهًا، والفستق بـ259 جنيهًا، والبندق بـ144 جنيهًا، والكاجو بـ259 جنيهًا، والقراصيا بـ53 جنيهًا، والتين السوري بـ17 جنيهًا، والبلح المجفف بـ21 جنيهًا، وعين الجمل بـ195 جنيهًا، والبلح البارون بـ9 جنيهات للكيلو والخروب بـ16 جنيهًا، واللوز بـ179 جنيهًا، والسوبيا بـ33 جنيهًا، والشربات بـ25 جنيهًا.

وشركة الدلتا للمواد الغذائية تبيع البلح المجفف بـ20 جنيهًا والطحينة بـ23 جنيهًا، والعصير بودر بـ17 جنيهًا، وفرع هايبر عرض سلعًا مختلفة منها العسل النحل بـ34 جنيهًا، واللبن البودر بـ123 جنيهًا، والدقيق بـ7 جنيهات، والزيت 3 لترات بـ50 جنيهًا، وزيت حار بـ35 ج، وأرز 10 كيلو بـ100 جنيه، والمكرونة بـ8.5 والفول بـ17.5 والصلصة بـ31.5 جنيه.

وكان من اللافت أن المعرض لم يقتصر زواره على محدودي الدخل، إذ كان هناك إقبال من أصحاب الدخول المتوسطة والأغنياء أيضًا.

وأثنت إحدى السيدات على المنتجات المعروضة، قائلة إنها على مستوى عالٍ جدًا من الجودة والتنظيم، وكافة السلع المعروضة معروضة بشكل جذاب؛ ويتوفر فيه كافة السلع الغذائية ومتطلبات المنازل، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف من شركة لأخرى، ولكنها اكتفت بشراء ما يلزمها فقط وبكميات محدودة.

بينما قالت ربة منزل، إن "المشكلة الوحيدة فقط أنه بعيد لأنها تقطن بمنطقة البراجيل بمحافظة الجيزة"، وأضافت: "الأسعار جميلة، وفعلًا كل شيء عليه عروض وتخفيضات معقولة، وهناك أنواع كثيرة من اللحوم، وأسعار المستورد تختلف عن المحال خارج المعرض، لكن هناك مشكلة وهى اختفاء الديك الرومي من المنافذ، حيث لا يوجد سوى البط والدجاج فقط".

وأكدت سيدة أخرى، أن "هناك تخفيضات فعلية على أسعار الياميش واللحوم مقارنة بالأسعار في المناطق الشعبية".

وتابعت: "دائمًا أحضر إلى المعرض سنويًا؛ لشراء كل احتياجات شهر رمضان للبيت، وهذا العام عدد كبير من السلاسل التجارية تبيع بأسعار أقل بنحو 25% لنفس الأصناف التي تباع بالخارج".

وطالبت إحدى السيدات، وزارة التموين بتنظيم المعرض داخل المناطق الشعبية قبل إقامته بمدينة نصر؛ "لأننا فى بولاق عددنا يفوق الملايين، ومناطق أخرى مثل إمبابة ومصر القديمة تحتاج إلى مثل هذه المعارض على مدار العام، وليس فى شهر رمضان فقط".

وزارة التموين

من جانبه، قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين لـ"المصريون"، إن الوزير على المصيلحي، افتتح معارض "أهلًا رمضان" بداية من يوم 21 أبريل الجاري، وهي 3 معارض رئيسية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، من ضمنها الذي أقيم بأرض المعارض، إضافةً إلى 197 معرضًا في جميع محافظات الجمهورية بتخفيضات تتراوح بين 15% و20% عن أسعار السلع.

وأضاف أن معارض "أهلًا رمضان" توفر كل السلع الأساسية للأسر المصرية بجميع محافظات مصر، وسيتم تخصيص ركن في كل سلسلة تجارية لمعرض "أهلًا رمضان"، لزيادة المعروض من السلع، كما أن هناك كميات ضخمة لجميع السلع الغذائية بالدولة، ولا توجد أية مشكلة في أية سلعة من حيث الاكتفاء الذاتي.