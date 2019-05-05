"اتصالات مصر" تسعى لجمع 35% من إيراداتها عن الإنترنت في 2019

05 مايو 2019 - 05:51 م

قال حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشركة تستهدف جمع 35 % من إيراداتها هذا العام من خدمات الإنترنت، ارتفاعًا من 30 % في 2018.

وأضاف، في مقابلة مع "رويترز" أنه يستهدف نموًا في خانة العشرات في إيرادات الشركة التابعة لمجموعة اتصالات الإماراتية المملوكة لحكومة أبوظبي في 2019.

كانت إيرادات اتصالات مصر، زادت حوالي 16% في 2018 إلى نحو 13.6 مليار جنيه (794.4 مليون دولار).

وقال: ”وزعنا على مساهمي الشركة 900 مليون جنيه من الأرباح في 2018 ونتوقع توزيعات أيضا في هذا العام إذا لم يحدث أي تأثير في سعر الصرف يؤثر علينا“.

وقفز صافي ربح الوحدة المصرية نحو 40% في 2018 إلى 1.16 مليار درهم (320 مليون دولار) وفقا للقوائم المالية للشركة الأم.

