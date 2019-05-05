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"النقد الدولي" يؤيد رفع أسعار الانبعاثات الكربونية

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صندوق النقد الدولي
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أعلن صندوق النقد الدولي تأييده لرفع أسعار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل ملحوظ.
وجاء في تدوينة للمدير العام للصندوق، كريستين لاجارد، ومدير السياسة المالية فيه، فيتور جاسبار، القول إن التغير المناخي يمثل "التحدي الوجودي الكبير في زماننا".
ويؤكد الصندوق بذلك موقفه بأن الانبعاثات الكربونية هي السبب في التغير المناخي.
ورأت لاجارد وجاسبار أن رفع سعر الانبعاثات الكربونية أو فرض ضريبة عليها سيرفع على نحو خاص تكلفة الوقود الأحفوري، أي البنزين والديزل وزيت التدفئة والغاز الطبيعي.
وتابع المسؤولان بأن هناك توافقًا متزايدًا على تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأنه وسيلة فعالة للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ أنه يقدم محفزات شاملة لتخفيض استهلاك الطاقة واستخدام أنواع وقود أكثر نظافة، ولكنهما أشارا إلى أن تحديد كيفية تنفيذ هذا الإجراء على الوجه الأمثل يختلف من بلد لآخر.

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