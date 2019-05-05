رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

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رضا عبد العال
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المصريون

رامز جلال

مقلب

رضا عبد العال

فبركة

دخل رضا عبد العال لاعب الزمالك والأهلي الأسبق، في أزمة كبيرة بسبب إحدى الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على خلفية ما نشرته عن كشفه لفبركة حلقته في برنامج "رامز في الشلال"، وبطريقة ساخرة.

نشرت الصفحة المنسوبة لرضا عبد العال صورته من حلقة برنامج "رامز في الشلال" وعلقت عليها "انتظروني في برنامج رامز في الشلال، وأعملوا نفسكم مصدقين".

على الفوز قرر رضا عبد العال، الرد على ما تم تداوله عنه، بعدما انتشر الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن كشفه فبركة الحلقة والسخرية من البرنامج.

ونشر رضا عبد العال، فيديو عبر حسابه الرسمي عبر Facebook ، أكد من خلاله أنه لم يكن يعلم نهائياً بالملقب الذي أعده له رامز جلال في برنامج "رامز في الشلال"، وأقسم بالله على ذلك، وأوضح أن الصفحة التي تتحدث باسمه ما هي إلا صفحة مزورة وسببت له العديد من المشكلات في السابق.

وأضاف رضا عبد العال، أن حلقته مع برنامج "رامز في الشلال" خرجت بشكل طبيعي ولم يكن تمثيل أو متفق على المقلب قبلها، وشدد على عدم الانصياع وراء الأخبار التي تنقلها الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قناة MBC مصر، فاجأت مشاهديها بالكشف عن إعلان برنامج المقالب "رامز في الشلال" لرامز جلال، وذلك اثناء الفواصل الاعلانية اثناء عرض "مسرح مصر" بعنوان "ورينا القوة".

وظهر الكابتن رضا عبد العال ضمن ضحايا مقلب رامز جلال الذين كشف عنهم اعلان "رامز في الشلال" بجانب كل من أحمد رزق وفيفي عبده، والممثل أحمد فتحي، ولاعب النادي الأهلي حسين الشحات، وشهيرة، وسلوى خطاب، وندى بسيوني.

?بدأ المقلب باستضافة فر?ق البرنامج ?حد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، ويتم توصيله إلى مكان ما في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن ھنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه!

يشار إلى أن رامز جلال قدم في شهر رمضان الماضي برنامج المقالب "رامز تحت الصفر".

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