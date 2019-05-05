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"روحاني": يجب أن تتصدى إيران للعقوبات الأمريكية بتعزيز صادراتها

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، ، إن إيران يجب أن تتصدى للعقوبات الأمريكية عن طريق مواصلة تصدير النفط وتعزيز الصادرات غير النفطية.
جاءت تصريحات روحاني بعد يوم من تحرك واشنطن لإجبار إيران على الكف عن إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها الوحيدة للطاقة النووية في تكثيف لحملتها التي تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية والحد من نفوذها بالمنطقة.
وصرح روحاني بأن أمريكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي لبلاده، مضيفًا أنه على طهران زيادة دخلها من العملة الصعبة.
وتابع: "يجب أن نرفع الإنتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمريكية ضد بيع نفطنا".
وقالت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إنها لن تمدد إعفاءات كانت منحتها لدول تشتري النفط الإيراني؛ وذلك في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيًّا.
كما أدرجت واشنطن، قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمتها السوداء كمنظمة إرهابية.

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