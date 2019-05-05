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"أرامكو": تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الوقود

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أرامكو" السعودية،
أرامكو" السعودية

عصام الشربيني

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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أنها بصدد تطوير تكنولوجيا جديدة لتحسين أداء محركات المركبات لتحقيق هدفين: الأول خفض استهلاك الوقود، والآخر تقليل الانبعاثات التي تتسبب في تلوث البيئة.
وقالت "أرامكو": "إن نسبة كبيرة من منتجاتها البترولية تستخدم كوقود للمركبات، لذا فإن شبكة البحوث والتطوير في الشركة بصدد تطوير أساليب الاحتراق المتقدمة، وتشكيل وقود جديد أكثر فاعلية، إلى جانب إدخال حلول التهجين".
وأضافت أن استخدام الوقود الأكثر تطايرًا كالبنزين يخفض نسبة الانبعاثات بشكل كبير، لافتة إلى أن عملية الاحتراق بالضغط هي التقنية الصحيحة، لكنها تُستخدم مع النوع الخاطئ من الوقود وهو "الديزل"، ما يعني أنه يجب فقط تغيير نوع الوقود، وبالتالي سينخفض الاستهلاك وتقل نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسب تتراوح بين 25% و30%.
وأشارت إلى أنها بصدد التعامل مع انبعاثات ما بعد الاحتراق باستخدام تقنيات جمع وتحويل الكربون.

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