قلق أوروبي لإعلان "أنقرة" التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

05 مايو 2019 - 05:43 م

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، عن قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وأضافت موجيريني: "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه بشكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وقد أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز، حتى سبتمبر، في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "الفاتح" وثلاث سفن مساندة لوجستية.