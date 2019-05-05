» "العربية للشحن والتفريغ" تسعى لإضافة نشاط سفن الروافد

05 مايو 2019 - 05:38 م



أعدت الشركة العربية للشحن والتفريغ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، دراسة متكاملة لإضافة نشاط جديد للشركة، وهو استقبال سفن الحاويات "الروافد".

وقال أحمد حربي عضو مجلس إدارة الشركة، إن الشركة حصلت على موافقة مبدئية من الشركة القابضة على الدراسة المقدمة، وكذلك من هيئة ميناء الإسكندرية المخطط مساهمتها بنسبة في المشروع الجديد، موضحا أنه سيتم تنفيذه على المدى المتوسط والبعيد، بهدف زيادة إيرادات الشركة.

وأوضح، أن المشروع يتضمن شراء معدات جديدة منها 4 أوناش ضخمة، كما تنص الدراسة على أن يتم تمويلها بنظام التأجير التمويلي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الاستثمارات المقترحة لمشروع سفن الروافد والحاويات هو 329 مليون جنيه، بينما تبلغ الأرباح المتوقعة من المشروع 82 مليون جنيه كما ورد بالدراسة.

وعن نتائج أعمال الشركة قال حربي: إن الشركة تسعى لتقليص حجم خسائرها بنهاية العام المالي الحالي.

وبلغت خسائر الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 18.9 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 17.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة 8 %، وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 10.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.08 مليون جنيه بفترة المقارنة.

