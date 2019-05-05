  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:44 م
بحث متقدم
إطفاء السجائر فى جسد مسجون بالحوامدية

خبر سار للوافدين المسجونين بالسعودية

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

رضا عبد العال

رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

عاصم

«عبدالماجد»: التيار الإسلامي ارتكب هذه المصيبة

الملك سلمان

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

رانيا يوسف

"رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»

سيدة الأعمال الروسية

الكويت تفرج عن روسية بكفالة 65 مليون دولار

بريزنتشين

«آل الشيخ» وراء أزمة «بريزنتشين» والأهلي

"العربية للشحن والتفريغ" تسعى لإضافة نشاط سفن الروافد

مال وأعمال

العربية للشحن والتفريغ
العربية للشحن والتفريغ

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"الهيئة العربية للتصنيع" تستعين بألمانيا لإنتاج الخشب "الفيبر"

#

البرادعي: أمريكا لا تسعى لإخلاء المنطقة من السلاح النووى

#

سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية

#

تويتر يحذر من نشاط غير معتاد على منصته


أعدت الشركة العربية للشحن والتفريغ، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، دراسة متكاملة لإضافة نشاط جديد للشركة، وهو استقبال سفن الحاويات "الروافد".
وقال أحمد حربي عضو مجلس إدارة الشركة،  إن الشركة  حصلت على موافقة مبدئية من الشركة القابضة على الدراسة المقدمة، وكذلك من هيئة ميناء الإسكندرية المخطط مساهمتها بنسبة في المشروع الجديد، موضحا أنه سيتم تنفيذه على المدى المتوسط والبعيد، بهدف زيادة إيرادات الشركة.
وأوضح، أن المشروع يتضمن شراء معدات جديدة منها 4 أوناش ضخمة، كما تنص الدراسة على أن يتم تمويلها بنظام التأجير التمويلي.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الاستثمارات المقترحة لمشروع سفن الروافد والحاويات هو 329 مليون جنيه، بينما تبلغ الأرباح المتوقعة من المشروع 82 مليون جنيه كما ورد بالدراسة.
وعن نتائج أعمال الشركة قال حربي: إن الشركة تسعى لتقليص حجم خسائرها بنهاية العام المالي الحالي.
وبلغت خسائر الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي 18.9 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 17.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بنسبة 8 %، وبلغت إيرادات الشركة خلال الفترة 10.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 12.08 مليون جنيه بفترة المقارنة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال
» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم
» "مصر للطيران" تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم
» تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية
» "النقد الدولي" يؤيد رفع أسعار الانبعاثات الكربونية
» مانشستر يونايتد يسقط أمام هدرسفيلد
» "روحاني": يجب أن تتصدى إيران للعقوبات الأمريكية بتعزيز صادراتها
» «فيفا»: هذا موقف «صلاح» من موقعة برشلونة
» "العربية للشحن والتفريغ" تسعى لإضافة نشاط سفن الروافد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة