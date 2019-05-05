  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
إطفاء السجائر فى جسد مسجون بالحوامدية

خبر سار للوافدين المسجونين بالسعودية

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

رضا عبد العال

رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

عاصم

«عبدالماجد»: التيار الإسلامي ارتكب هذه المصيبة

الملك سلمان

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

رانيا يوسف

"رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»

سيدة الأعمال الروسية

الكويت تفرج عن روسية بكفالة 65 مليون دولار

بريزنتشين

«آل الشيخ» وراء أزمة «بريزنتشين» والأهلي

تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد و8 سفن بدمياط

مال وأعمال

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

تنبأ بموته قبل أيام.. وفاة المخرج سيد سعيد

#

سعر الدولار فى البنوك

#

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى في إسطنبول إلى 18 قتيلًا

#

ألمانيا.. طرد 18 عسكريا يمينيا من الجيش


استقبلت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" 18 سفينة، بشرق وغرب بورسعيد.
 واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء  سفينتان وتتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول  سفينتين.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول  سفينتي حاويات وخروج سفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.
واستقبل ميناء دمياط ، 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.
وغادر ميناء دمياط، قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح، في حين غادر  67 سيارة نقل محملة بـ 3522 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175264 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33213 طنا.
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13400 طن يوريا، و6236 طن فوسفات، و3400 طن أسمنت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال
» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم
» "مصر للطيران" تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم
» تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية
» "النقد الدولي" يؤيد رفع أسعار الانبعاثات الكربونية
» مانشستر يونايتد يسقط أمام هدرسفيلد
» "روحاني": يجب أن تتصدى إيران للعقوبات الأمريكية بتعزيز صادراتها
» «فيفا»: هذا موقف «صلاح» من موقعة برشلونة
» "العربية للشحن والتفريغ" تسعى لإضافة نشاط سفن الروافد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة