تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد و8 سفن بدمياط

05 مايو 2019 - 05:36 م



استقبلت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" 18 سفينة، بشرق وغرب بورسعيد.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتان وتتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة بضائع عامة وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينتين.

واستقبل ميناء دمياط ، 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر ميناء دمياط، قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح، في حين غادر 67 سيارة نقل محملة بـ 3522 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175264 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33213 طنا.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13400 طن يوريا، و6236 طن فوسفات، و3400 طن أسمنت.

