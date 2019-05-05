اليوم.. آخر مهلة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة

05 مايو 2019 - 05:31 م



تنتهي اليوم المهلة التي منحتها مصلحة الضرائب لممولي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وكان عبد العظيم حسين رئيس المصلحة أعلن الأسبوع الماضي السماح لممولي ضريبة الدخل من الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرارتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن عام 2018، وكذلك مسجلون ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر فبراير 2019 اعتبارا من 30 أبريل وحتى 5 مايو المقبل، وقال: إن فترة السماح كانت بسبب الأعياد والإجازات الرسمية خلال هذه الفترة.

