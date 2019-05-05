  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر06:45 م
بحث متقدم
إطفاء السجائر فى جسد مسجون بالحوامدية

خبر سار للوافدين المسجونين بالسعودية

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجوم

أرشيفية

«حتى مطلع الفجر».. أجرأ مناظرة بين إعلامي وملحد

رضا عبد العال

رد مفاجئ من «عبد العال» على «فبركة» مقلب رامز جلال

معارض اهلا رمضان

«أهلًا رمضان» ليس للغلابة فقط.. الأغنياء حاضرون أيضًا

عاصم

«عبدالماجد»: التيار الإسلامي ارتكب هذه المصيبة

الملك سلمان

الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

رانيا يوسف

"رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»

سيدة الأعمال الروسية

الكويت تفرج عن روسية بكفالة 65 مليون دولار

بريزنتشين

«آل الشيخ» وراء أزمة «بريزنتشين» والأهلي

اليوم.. آخر مهلة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة

مال وأعمال

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

شاهد.. طريقة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا

#

مصرع سكرتير نيابة وإصابة آخر في انقلاب سيارة

#

رئيس مصلحة الضرائب يكشف إعداد قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية

#

مصرع شخص وإصابة آخر على يد مريض نفسي بالبساتين


تنتهي اليوم المهلة التي منحتها مصلحة الضرائب لممولي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وكان عبد العظيم حسين رئيس المصلحة أعلن الأسبوع الماضي السماح لممولي ضريبة الدخل من الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرارتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن عام 2018،  وكذلك مسجلون ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية عن ضريبة القيمة المضافة عن شهر فبراير 2019 اعتبارا من 30 أبريل وحتى 5 مايو المقبل، وقال: إن فترة السماح كانت بسبب الأعياد والإجازات الرسمية خلال هذه الفترة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» البرلمان العربى يطالب بإيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وفياريال
» "هواوي": مصر بوابتنا الإقليمية للقارة الإفريقية
» «أزارو» يقود هجوم الأهلي أمام النجوم
» "مصر للطيران" تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم
» تشيلسي يقسو على واتفورد بثلاثية
» "النقد الدولي" يؤيد رفع أسعار الانبعاثات الكربونية
» مانشستر يونايتد يسقط أمام هدرسفيلد
» "روحاني": يجب أن تتصدى إيران للعقوبات الأمريكية بتعزيز صادراتها
» «فيفا»: هذا موقف «صلاح» من موقعة برشلونة
» "العربية للشحن والتفريغ" تسعى لإضافة نشاط سفن الروافد

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عشاء

    08:12 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة