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مانشستر يونايتد يسقط أمام هدرسفيلد

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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

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مانشستر يونايتد

المصريون

هدرسفيلد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة لقاء مانشستر يونايتد مع هدرسفيلد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "جالفارم"، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من مسابقة الدورى الإنجليزى.

أحرز هدف التقدم لصالح فريق مانشستر يونايتد سكوت ماكتومناي فى الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول ثم تعادل لصالح أصحاب الأرض إسحاق مبينزا فى الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وجاء الهدف من صناعة الحارس لوسيل الذي أرسل كرة طولية أودعها زميله في مرمى دي خيا.

وخرج الدولى التشيلى أليكسيس سانشيز مصاباً فى الدقيقة 54 من عمر أحداث الشوط الثانى ودخل بديلاً له تاهيت شونج.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 66 فى المركز السادس بجدول مسابقة الدورى الإنجليزى ويصل هدرسفيلد الذى هبط رسمياً إلى دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" إلى النقطة 15 فى مؤخرة الترتيب.

التعادل أفقد فريق مانشستر يونايتد بشكل رسمى فرصه فى التأهل إلى النسخة المقبلة بدورى أبطال أوروبا، بعد فوز تشيلسي على واتفورد 3-0 وإرتقائه للمركز الثالث برصيد 71 نقطة وخلفه توتنهام فى المركز الرابع بـ 70 نقطة، وبالتالى فى حالة فوز مان يونايتد فى الجولة الأخيرة وخسارة كل منافسيه لن يرتقى للمركز الرابع.

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