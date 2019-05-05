«عبدالماجد»: التيار الإسلامي ارتكب هذه المصيبة

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عبد الماجد: الإسلاميون بهاليل ودراويش يستحقون الهزيمة

هاجم عاصم عبد الماجد، القيادي بـ"الجماعة الإسلامية"، التيار الإسلامي مجددًا، قائلاً إن "مصائب التيار الإسلامي انحصرت في شيئين وهما جماعات متصدرة اعتقدت أنها هي الإسلام تمحورت حول نفسها، وانحصر جهدها في تحقيق مصلحتها هي لا مصلحة الأمة ووعاظ قصم ظهورهم يثرثرون في كل شيء".
وأضاف عبدالماجد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " مصيبة مصائب التيار الإسلامي في شيئين أولها جماعات متصدرة اعتقدت أنها هي الإسلام، ومن ثم تمحورت حول نفسها، وانحصر جهدها في تحقيق مصلحتها هي لا مصلحة الأمة،و ثانيها وعاظ قصم ظهورهم تطلع الناس إليهم، فاغتروا وانطلقوا يثرثرون في كل شيء بدءًا من الرقائق والفتاوى، مرورًا بالاقتصاد والاجتماع والإعلام ولا بأس بمشاركات في تأويل الأحلام وإخراج الجان والصلح بين الأزواج والمداواة بالأعشاب والعلاج بالحجامة".
وأكد عبدالماجد أنه "عندما يتخلص التيار الإسلامي من هاتين الكارثتين سيسترد عافيته، وإذا حدث ذلك فأرجو أن تنبهوني".


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