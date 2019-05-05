البنك الدولي: السيسي نجح في تحقيق إنجازات اقتصادية بمصر

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قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح في تحقيق تغييرات اقتصادية واجتماعية للأفضل في مصر، تسهم في تحقيق نمو سريع وتحسينات واضحة في بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا خلال رده على عدد من أسئلة الصحفيين خلال زيارة مجمع بنيان بأسوان إلى أن نموذج مشروع بنبان هام جدًا لأصحاب الدخل المنخفض، حيث وفر لهم الطاقة بأسعار تنافسية وأصبح لهم الدخل الناتج عن التوظف في المشروع
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قيام القطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات البنية التحتية يوفر على الموازنة المصرية أعباء كبيرة، ما يسمح بتخصيص موارد أكبر لبنود تنمية المواطن المصري، مثل التعليم والصحة.

وتابعت أن أولويات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في استهداف التمويل من شركاء التمويل الدوليين ستكون قطاعي النقل والبنية التحتية، وذلك بالتنسيق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.

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