«آل الشيخ» وراء أزمة «بريزنتشين» والأهلي

05 مايو 2019 - 05:23 م

ردت شركة «بريزنتيشن سبورت» الراعي الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد كبير من أندية الدوري، على قرار مجلس الأهلي بمنعها من دخول مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز، بدءً من لقاء سموحة.

وقالت الشركة في بيانها الصادر اليوم الأحد: «منذ بداية عمل شركة بريزنتيشن سبورتس في السوق الرياضية المصرية، وخلال الخمسة مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسي لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل على أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التي قامت بها شركة بريزنتيشن سبورت في دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر».

وأوضح البيان: «مع بداية هذا الموسم 2018-2019، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية لبيع الحقوق التليفزيونية للدوري المصري الممتاز ولمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك بمقابل مادي ضخم، وبناء عليه قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيمانا منا بحق الأندية في زيادة عوائدها».

وتابع: «ولكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدوري قامت القناة بسحب استثماراتها بل وصل الأمر لغلقها تمامًا دون أدنى مسئولية للشركة عن ذلك «في إشارة إلى قناة بيراميدز التابعة للنادي والذي يملكها المستشار تركي آل الشيخ»، وبالتالي امتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن، ولكن على الرغم من هذا فقد وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول الشركة خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة».

وأتم: «وعليه فإن شركة بريزنتيشن سبورتس، تؤكد ثقتها المطلقة في وقوف كل شركائها من الأندية والمؤسسات إلى جانبها لتخطي تلك الآثار والظروف التي مر بها الاستثمار في الوسط الرياضي المصري، وتعد جميع شركائها وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل، سيشهد استقرارا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكل ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر كبير لكأس الأمم الإفريقية في مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات، الذي أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر في تنظيمه».

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد عقد اجتماعًا مساء أمس السبت، لمناقشة العديد من الملفات، وأعلن حينها منع شركة «بريزنتيشن» من دخول مبارياته في الدوري المصري، بداية من لقاء سموحة، وذلك لحين سداد المستحقات المتأخرة.

وأوضح الأهلي في بيانه الرسمي: «نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المترتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من دخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام».

وتابع: «بداية من مباراة الأهلي وسموحة والمقرر إقامتها بتاريخ 11ـ 5ـ 2019، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة»، وفقا للبيان الرسمي، أما باقي القرارات فكانت إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يجددوا العضوية لمدة 3 سنوات، وفقا للائحة النادي.

ويستضيف الأهلي، نظيره فريق النجوم، في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.