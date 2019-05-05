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"رانيا يوسف" تنشر فيديو رقص:«حاجة كده عشان الشهر الكريم»

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل

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رقص

شهر رمضان

رانيا يوسف

واصلت الفنانة رانيا يوسف، استفزاز مشاعر متابعيها ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان نشرت فيديو لها أمس وهي ترقص بـ«الروب»، واصلت إثارة الجدل بنشر فيديو لها تعلن فيه عن برنامج خاص بها سيذاع يومين في الأسبوع عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

واشتمل الفيديو على لقطات وهي تؤدي مقاطع رقص وتمثيل من أفلام ومسلسلات قدمتها، حيث بدأت في أول الفيديو وهي مقبلة على أداء رقصة وتقول: حاجة كده عشان الشهر الكريم، ويظهر صوت رجل آخر يقول: رمضان كريم".

وكتبت معلقة على الفيديو: برنامج Rania’s journey - حلقتين في الأسبوع " الإثنين و الثلاثاء " في العاشره مساء علي قناتي الرسميه علي اليوتيوب وعبر حسابتي الثلاثه  " انتسجرام وتويتر وفيس بوك " .

ونال الفيديو غضب متابعيها واستفزاز مشاعرهم، خاصة أن ما تقدمه في الفيديو لا يليق بشهر رمضان الكريم.

وعلق أحد المتابعين:« يألف نهار ابيض الناس فطرت من دلوقتي.. ربنا يهديكي».

وقال آخر ساخرًا :« يعني رقص وغناء وكدا ربنا يخليكي لينا يا ست الكل ورمضان كريم عليكي وصوما مقبولا انشالله يا أخت رانيا».


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