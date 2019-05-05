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الملك سلمان يختص 54 قاضيًا بأمر ملكي عاجل

عرب وعالم

الملك سلمان
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السعودية

الملك سلمان

أمر ملكى

 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا جديدًا، يخص 54 قاضيًا، أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد.

 واشتمل الأمر الملكي على تعيين 54 قاضيًا في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تَضَمّنه من تعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء، سائلًا المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

وتمنى الوزير :« التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم».

وعلى الجانب الآخر، استقبل الملك، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون وبخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.

حضر الاستقبال، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبد العزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.


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