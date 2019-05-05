«فيفا»: هذا موقف «صلاح» من موقعة برشلونة

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حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طمأنة عشاق الساحرة المستديرة على محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، عقب الإصابة القوية التى تعرض لها فى الرأس خلال مشاركته بمباراة نيوكاسل يونايتد التى أقيمت مساء أمس على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وكتب "فيفا"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "محمد صلاح بحالة جيدة واحتمال مشاركته كبيرة أمام برشلونة يوم الثلاثاء، لكن زميله روبرتو فيرمينو سيغيب عن المباراة، صلاح تمكن من مشاهدة باقى المباراة أمام نيوكاسل من غرفة الملابس وغادر الملعب على قدميه مع باقى الفريق، تمنياتنا بعودة سريعة لجميع محبيك ودوام التألق".

واستعاد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزاً غالياً على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس.

وأحرز أهداف ليفربول كلاً من فيرجيل فان دايك بالدقيقة (13)، محمد صلاح (28)، ديفوك أوريجي (86)، فيما سجل هدفي نيوكاسل كريستيان أتسو (20) وسالومون روندون (54).

ورفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في الصدارة، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام ولفرهامبتون بملعب "أنفيلد"، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 92 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام ليستر سيتي بملعب "الاتحاد"، وبرايتون خارج ملعبه.



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