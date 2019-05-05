» السيسي: "المصريين يقدروا يعملوا ثورات تانى وتالت ورابع"

05 مايو 2019 - 03:22 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريين لديهم الوعى الكامل لبيان الحالة التى تمر بها البلاد ولذلك تغلبوا على الاجرات الاقتصادية الصعبة بكل روح وبسالة، مضيفًا: "ويقدروا يغيروا تانى وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم، لكن عندهم الوعى اللى يستحملوا به إجراءات اقتصادية".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية فى وسط سيناء والإسماعيلية أن الدلع لا ينى الأوطان، وإنما العمل والإخلاص والأمن، متابعا "محدش هييجى يشتغل فى مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن"،

ولفت الرئيس السيسى إلى أن تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، بلغت 800 مليار جنيه.