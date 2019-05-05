مقطع مؤثر للملك سلمان يبكي "تويتر"

05 مايو 2019 - 02:47 م

تداول رواد ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مؤثر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويظهر مقطع الفيديو الملك سلمان وهو يتحدث عن ضعف الإنسان، فيقول: "الإنسان ضعيف، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه، تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب، فلنعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا، أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم، هل عملنا في دنيانا نافع"؟

وأضاف :"نرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يقدر ما عملناه جميعاً ويرحمنا، عندما نكون في يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".







