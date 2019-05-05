مقطع مؤثر للملك سلمان يبكي "تويتر"

عبد القادر وحيد
تداول رواد ونشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو مؤثر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
ويظهر مقطع الفيديو الملك سلمان وهو يتحدث عن ضعف الإنسان، فيقول: "الإنسان ضعيف، الإنسان مهما بلغ من السلطة أو النفوذ أو العلم أو المال أو حتى القوة الجسدية، يوم من الأيام سيواجه ربه، تحت الثرى تحت التراب كما هو تراب، فلنعمل لهذا اليوم، ديننا يفرض علينا، أن ننظر لما بعد الحياة، أن ننظر لما بعد القوة، لما بعد المال لما بعد النفوذ، لما بعد السلطة، لما بعد العلم، هل عملنا في دنيانا نافع"؟
وأضاف :"نرجو من الله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يقدر ما عملناه جميعاً ويرحمنا، عندما نكون في يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".
هذا وهو #خادم_الحرمين_الشريفين— فايز المالكي (@fayez_malki) 5 مايو 2019
شوفو كلامه
رسالة لكل ظالم ولكل واحد شاف نفسه بالمال أو المنصب
????يوم من الأيام سيواجه ربه pic.twitter.com/lx1hshDXTr
عصر03:35 م
فجر
03:40
شروق
05:12
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:42
عشاء
20:12