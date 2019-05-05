لدخول الصيف.. الجيزة تشدد على جاهزية مستشفياتها

05 مايو 2019 - 02:47 م

تناول اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فى اجتماع مع مديري المستشفيات بالمحافظة، سبل الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

وأكد راشد أن الدولة تجتهد قدر المستطاع لتلبية طلبات المستشفيات سواء على مستوى تغطية الاحتياجات من الأدوات والأجهزة أو القوى البشرية بتوفير الأطباء والأخصائيين والإداريين، وذلك بشكل خاص مع بداية موسم الصيف.

وأشار المحافظ إلى أهمية تواجد الأطباء والأخصائيين في أماكن عملهم بالمستشفيات وكذلك الطبيب النوبتجي لضمان تحقيق أعلى مستوى للخدمة الصحية وتلبية احتياجات وإسعاف المواطنين على الوجه الأكمل.

أضاف المحافظ أن الجيزة لديها مستشفيات جيدة ولكننا في حاجة إلى خلق نظام قوي متكامل للتعامل مع المرضى واتخاذ القرار السريع واستيعاب المريض وحسن المعاملة والتواصل الجيد مع ذويه مؤكدًا أهمية تولي رعاية خاصة بالطوارئ والعناية المركزة والحضانات وهو ما ينعكس بشكل جيد على المستشفى ولفت إلى ضرورة تقديم أوجه الرعاية الطبية لمريض الطوارئ واحتوائه وطمأنة ذويه.

كما أكد المحافظ أنه سيتم عمل لقاء دوري مع جميع مديري المستشفيات بالمحافظة لمتابعة سير عمل المنظومة الصحية ومتابعة أي تداعيات خاصة تطرأ عليها ومواجهة أي معوقات تواجه القائمين على المنظومة الصحية بما يساهم في خلق نموذج جيد في القطاع الصحي.

ولفت المحافظ إلى الدور الهام لمديري المستشفيات في إدارة القطاع الصحي بالتوازي مع وزارة الصحة والمحافظة مؤكدا أن عليهم بذل المزيد من الجهد لتوفير كافة الخدمات الصحية للمرضي.

وجه الشكر لمدير مديرية الشئون الصحية لدورها في الارتقاء بالمنظومة الصحية وخاصة ما تحقق في مبادرة 100 مليون صحة حيث وصل عدد الذين تم إجراء المسح إلى لهم إلى 4،4 مليون مواطنًا وتحقيق المركز الأول بين المحافظات في المرحلة الثالثة.

كما وجه الشكر للتعاون الدائم والمثمر مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لإزالة أي معوقات وحلها على الفور.

وأشاد راشد بالمبادرة التي أطلقها أطباء معهد القلب بالعجوزة بإجراء عمليات مجانية بدون مقابل مادى وذلك يوم الجمعة على مدار شهر رمضان.

وحضر اللقاء الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة واللواء هانى العنانى رئيس حى العجوزة واللواء محمد نور رئيس حى شمال والدكتور محمد أسامة عميد معهد القلب والدكتور محمد صلاح الأمين العام لهيئة المنشآت والمعاهد الصحية.