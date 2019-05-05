» وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله

05 مايو 2019 - 02:37 م

توفي منذ قليل الكاتب الصحفي هاني شكر الله، عن عمر يناهز 69 بعد صراع طويل مع المرض.

والكاتب الراحل كان له تاريخ حافل في الصحافة المصرية كما رأس تحرير العديد من الصحف علي مدار تاريخه العملي، حيث شغل منصب رئيس تحرير صحيفة الأهرام ويكلي، بين الأعوام 1991 – 2005، ثم عمل محررا ورئيس تحرير لموقع الأهرام أون لاين، وشغل منصب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، وكان عضو مجلس تحرير جريدة الشروق، ومن مؤسسي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فضلا عن تأسيسه للمركز العربي الأفريقي للأبحاث.

نبذة عن حياته

هاني شكر الله مواليد عام 1950 , في القاهرة ،هو أحد ابرز الوجوه الصحفية المصرية والمحللين السياسيين ، وهو معروف بأنه محرر ورئيس سابق لصحيفة الأهرام ويكلي بين الاعوام 1991 - 2005 .

ومن ثم عمل كمحرر ورئيس لموقع الأهرام أون لاين وهو موقع أسسه بنفسه حتى عام 2013، وهو الآن المدير التنفيذي لمؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية وهو عضو مجلس تحرير جريدة الشروق، ويعد أيضًا من مؤسسى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تأسيسه للمركز العربي الأفريقى للأبحاث.

نشأ في المدينة وكان طالبا نشيطا ومجتهد خلال فترة حكم أنور السادات ، ووصف نفسه انه ماركسي ، الا انه عارضها في وقت لاحق لأنه وصف البلدان الشيوعية ضد الدول الاخرى . وفي 1985 اسس جنبا إلى جنب مع سعد الدين إبراهيم خلال فترة حكم حسني مبارك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وكافحت المنظمة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وضمان دقة المعلومات من شهادات ضحايا الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل النظام الحاكم .

في عام 1991 تم تعيين شكر الله مدير تحرير وفي وقت لاحق رئيس تحرير صحيفة الاهرام ويكلي المملوكة للدولة ، وابتداء من عام 1995 كان لديه عمود في الصحيفة بعنوان تأملات .

في يوليو عام 2005 تم اقالة شكر الله من رئاسة التحرير ،وخلال تلك السنة على وجه الخصوص كتب شكر الله العديد من المقالات التي تنتقد الحكومة وسياستها، وفي تلك السنة اصبح مستشارا لمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، وفي عام 2009 شغل منصب الرئيس المشارك في تحرير جريدة الشروق اليومية جريدة الشروق ، وفي عام 2010 اطلق شكر الله موقعالاهرام اون لاين وهو موقع اخباري باللغة الإنجليزية لجريدة الاهرام وشغل منصب رئيس التحرير ،، كما كتب شكرالله مقالات عديدة لجريدة الغارديان ومجلة هندية ومجلة الدراسات الفلسطينية ،، ي أعقاب الثورة المصرية في 2011 .