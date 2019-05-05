"الأعلى للإعلام "يتلقى شكاوى "رمضان" قبل بدئه بساعات

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شهر رمضان

جمال شوقي

لمجلس الاعلى للاعلام

تناقش لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة جمال شوقي رئيس اللجنة، عضو المجلس، اليوم أول نزاع على مسلسل في موسم دراما رمضان 2019.

الشكوى تقدمت بها شبكة قنوات صدى البلد وتتعلق بمسلسل "سوبر ميرو" الذي تلعب بطولته إيمي سمير غانم ووالدها سمير غانم، ويشارك في بطولته، كل من حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وتقول الشكوى إن صدى البلد تتضرر من ممارسات غير مشروعة تمارس ضدها من قبل قنوات النهار، وأنه على الرغم من تعاقدها مع "كيوبك نت " الشركة الموزع المعتمد للعمل بعقد رسمي وسداد الدفعة الأولى من التعاقد، إلا أن شركة "السبكي" منتج العمل رفضت تسليم الحلقات لها بدعوى اعتراض قنوات النهار على منح صدى البلد هذه الحقوق رغم إقراره بصحة العقد ونفاذه ورغم أن حقوق قنوات النهار غير حصرية، وهو ما يعرض قنوات صدى البلد التي أعلنت مسبقا عن عرض المسلسل، إلى أضرار جسيمة من كل النواحي.


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