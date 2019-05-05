بهذا المجال.. إيران تمتلك قدرات هائلة

05 مايو 2019 - 01:53 م

أفاد رئيس دائرة الشئون الطبية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد حسن عراقي زادة، بأن النشاط في مجال الصيدلة الدوائية العسكرية، يشكل 70 % من القدرات المتاحة للقوات المسلحة.

وقال العميد عراقي زادة، في "الملتقى الخامس للصيدلة الدوائية العسكرية وحالات الطوارئ": تختلف حالة القتال اختلافًا كبيرًا عن العمل في المراكز الطبية، لأنه يجب القيام بأنشطة الرعاية الطبية والعلاج في حالات الطوارئ، لذلك، يجب أن يكون الشخص العامل في هذا المجال قادرا على التكيف مع الظروف المذكورة.

وأشار إلى أن النشاط في مجال الصيدلة الدوائية العسكرية في مجموعة القوات المسلحة في الوقت الحاضر يشكل 70% من القدرات المتاحة.

وتابع: هناك مسألة أخرى تتمثل في إنتاج أدوية خاصة بالحروب الحديثة، على الرغم من أننا واجهنا في الماضي استخدام الأسلحة الكيميائية في فترة الدفاع المقدس، ولكن في المستقبل، في حالة حدوث حرب، فسيتم استخدام أسلحة جديدة ومركبة، لذلك يجب أن نكون مستعدين لمثل هذه الظروف.