» "كاردشيان" تجني ملايين الدولارات بسبب هذا الفستان

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كيم كاردشيان، ممثلة تليفزيون الواقع الأمريكية، أقامت دعوى قضائية ضد شركة أزياء أمريكية، قلدت ملابس ارتدتها، ونشرت صورًا على حسابها في "إنستجرام" بنفس التصميمات، معروضة للبيع.

وقالت الصحيفة إن دعوى كاردشيان قد تدخل لها قرابة المليون دولار عن كل صورة نشرت على "إنستجرام" من قبل الشركة، تظهر فيها ملابس "مقلدة" لتلك التي ارتدت



ها كيم.

وعرضت شركة "ميسجايديد" الأمريكية عدة فساتين ارتدتها كارداشيان في مناسباتها للبيع، ما دفع العديدين للاعتقاد بأن السيدة المثيرة للجدل تعمل مع الشركة.

وأثار هذا اللغط غضب كاردشيان، وفقا للصحيفة، ما دفعها لرفع دعوى قضائية تطالب بـ10 ملايين دولار كتعويض من الشركة، إلا أن فريقها القانوني خفض المبلغ إلى 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد.

وقالت كاردشيان: "من المحبط رؤية شركات الأزياء وهي تسرق تصيمات بذل فيها العرق والدم من قبل المصممين، الذي تعبوا للوصول لأفكارهم".