» السيسى للمصريين : "الدلع لا يبنى الأوطان"

05 مايو 2019 - 01:48 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تبذل جهودًا مضنية لبناء استقرار قوى ومتين بالتزامن مع مواجهة التطرف والإرهاب الذى تجابهه الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية فى وسط سيناء والإسماعيلية أن الدلع لا ينى الأوطان، وإنما العمل والإخلاص والأمن، متابعًا: "محدش هييجى يشتغل فى مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن".

وأوضح الرئيس أن تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، بلغت 800 مليار جنيه.