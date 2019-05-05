سماعة "أبل" تخترق معدة "تايواني" أثناء نومه

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن شاب تايواني، يدعي بن هاسو، ابتلع سماعة هاتف "آبل" عن طريق الخطأ عندما كان نائما.

وكشفت الأشعة السينينة التي أجراها الشاب لاحقا في المشفى، أن السماعة استقرت في معدته، رغم أنه لم يكن يعاني أي ألم.

لكن المفاجأة الأخرى، أن السماعة كانت لا تزال تعمل، وهو ما ساعد في تحديد مكانها.

وعبر إعطائه ملينات، تمكن الشاب من إخراج السماعة في المرحاض، وقد كانت في وضع التشغيل، وكانت لا تزال تعمل.