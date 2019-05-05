إنشاء أول مدينة مرورية للأطفال بأسيوط

05 مايو 2019 - 01:36 م

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط إنه تم إنشاء مدينة مرورية للأطفال لأول مرة في نطاق المحافظة بوحدة مرور أسيوط الجديدة وتم تجهيزها وتزويدها بأحدث التقنيات والمساعدات الفنية لتدريب الأطفال فن القيادة واحترام تعليمات المرور وغرس الوعي المروري واحترام الآخرين من خلال مدربين متخصصين من رجال المرور.

وأكد المحافظ أن المدينة المرورية ستستقبل أطفال المدارس من كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتعليمهم فن القيادة وتوزيع كتيبات عليهم مشيراً إلى أن الاهتمام بتعليم الأطفال قواعد المرور سيكون أثره إيجابيًا على الأجيال القادمة مما سيجعلهم ملتزمين بتعليمات المرور.

وأوضح العميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بأسيوط أن المدينة المرورية تشتمل على أرضيات مخططة وعلامات أرضية ولوحات إرشادية وطريق للمشاة فضلا عن إشارات مرورية تعريف للأطفال الفارق بين الإشارات الضوئية ومتى يجب التوقف ومتى يسمح بعبور المشاة أو مرور السيارات كما تشتمل المدينة المرورية سيارات كهربائية صغيرة ليتعرف الطفل معها على النظام المرورى بتلقائية وبشكل عملى يمارسه على الأرض وتتكون المدينة من طريق للقيادة مصنوع من مواد آمنة لاستخدامها من قبل الأطفال وتم تقسيمها على صورة تقاطعات مرورية وميادين وأماكن لعبور المشاة وكذلك أرصفة على جانبى الطريق فضلاً عن تخطيط الطريق بخطوط متقطعة ومتصلة للتعريف بالفرق بينهما.