صاحبة فيديو «يوم الحشر»: "لابد أن نكون منظمين أمام الله"

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رسل النعيمي

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عقب الهجوم العنيف التي تعرضت له، الدكتورة رسل النعيمي، إثر تصريحاتها عن يوم الحشر، واصفة اياه بانه "سيكون يوم مليء بالتطور التكنولوجي "، أوضحت في مقطع فيديو لها أنها "سعيدة بانتشار الفيديو لإيقاظ العقول رغم اعتراض الغالبية عليه" .

وردت "النعيمي" على منتقديها، في مقطع فيديو لها، إنها "سعيدة بانتشار الفيديو لإيقاظ العقول رغم اعتراض الغالبية عليه"، مؤكدة أنها "لم تحلل أو تحرم أو تنفي أي عبادات أو أهوال ذلك اليوم العظيم المنتظر، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى وصفه وصفا دقيقا".

وأضافت أن "هذا كله لا يمنع أن نكون يوم الحشر منظمين أمام الله، مستشهدة بقوله تعالى "وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد " ، متابعة أن "هذا لا يمنع أيضًا أن نرى تطورا هائلا لم نراه أو نسمع عنه طيلة حياتنا، فذلك يضمن سرعة الحساب على حد وصفها، مستشهدة بقوله تعالى في كتابه “ إن الله سريع الحساب " .

وشددت على أنها لم تتفاجأ من كم السلبية والجهل، والألفاظ الغير مسموحة من الردود، والتي جعلتها تعيد حساباتها بأن “ مجتمعاتنا متأخرة آلاف السنين عن هذا الخيال ” على حد وصفها.

وكانت النعيمي قد طالبت بإعادة التفكير في المعتقدات التي زرعت في العقول بشأن يوم القيامة وأنه سيكون ملئ بالتزاحم والتدافع وعدم الاحترام والرعب والظلام.

ووصفت تلك المعتقدات بأنها خطيرة ولا تتوافق مع الإنسانية، ورأت أن يوم القيامة سيكون مليئاً بالتطور والتكنولوجيا التي لم يسمع عنها الإنسان أبداً في حياته، بحسب زعمها .


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