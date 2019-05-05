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شاب يقتل نفسه خوفًا من طبيب الأسنان

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شاب بريطاني
شاب بريطاني

متابعات - أمينة عبد العال

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بالرغم من أن غالبية البشر يخافون من الذهاب إلى طبيب الأسنان، إلا أن خوف هذا الشاب البريطاني فاق الحدود الذى دفعه إلى تناول كميات كبيرة من المسكنات أدت إلى وفاته.

وتوفي جاي ميلنر (24 عاماً) بعد تناوله الفنتانيل، وهو مسكن للألم يمكن أن يكون أقوى بمقدار 50 مرة من الهيروين.

ورفض الشاب الرياضي الواعد طلب المساعدة، لعلاج مشكلة في الأسنان يُعاني منها على مدى 4 سنوات، وبدلاً من ذلك، اختار أن يعالج آلامه بنفسه، وتعتقد عائلته أنه تناول جرعة زائدة من مسكنات الألم.

وقال والد جاي السيد تيم "لم يكن يتحمل زيارة طبيب الأسنان، وكان يلجأ إلى المسكنات والمضادات الحيوية بدلاً من ذلك، ولم يكن قادراً على تحمل الخضوع لعملية جراحية".

وأضاف: "حتى عندما كان طفلاً كان يخاف كثيراً من الحقن، وبعد وفاته، اكتشفت أنه كان يتناول جرعات من الفنتانيل القابلة للمضغ، وكان يعتقد أنها يمكن أن تساعده على تحمل الألم لكنها كانت السبب في وفاته".

ووجدت الاختبارات التي أجريت على جثة جاي كمية من الفنتانيل، وحضر أكثر من 1000 شخص جنازته، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتم تطوير الفنتانيل في الأصل في بلجيكا خلال الخمسينيات من القرن الماضي لمساعدة مرضى السرطان في تحمل الألم، وقوة هذا المنتج القصوى وتأثيره مشابهة للهيروين. ومع ذلك، فهذه الفعالية هي التي تؤدي غالباً إلى الوفاة، حيث يسيء المتعاطي تقدير جرعة الفنتانيل المناسبة.


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