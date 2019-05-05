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"غارة" تقتص لمقتل رضيعة فلسطينية وأمها

عرب وعالم

غارة
غارة

متابعات حنان حمدتو

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أفاد  الجيش الإسرائيلي فى بيان له اليوم ، بأن إسرائيليا قُتل بصاروخ أطلق من غزة، وذلك بعد ساعات من مقتل رضيعة فلسطينية وأمها في غارة إسرائيلية على القطاع.

وقتلت فلسطين أبو عرار (37 عامًا)، في حين قضت طفلتها الرضيعة صبا (14 شهرًا)، في غارة جوية إسرائيلية مساء السبت في مدينة غزة، وفق ما أعلنت مصادر طبية.

وأضاف المصادر الطبية أن المرأة القتيلة "حامل في شهرها السادس، ولا تزال ابنتها الثانية الطفلة (التي أصيبت في الغارة نفسها) في حال خطرة".


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