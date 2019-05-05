  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر03:22 م
بحث متقدم
السيسى

السيسي:"المصريين يقدرا يعملوا ثورات تالت ورابع"

استشهاد فلسطينية حامل وابنتها في غارة إسرائيلية على غزة

بالفيديو.. إسرائيل تغتال أحد قادة حماس بغارة وسط غزة

تجمع المهنيين

المعارضة السودانية تصعد ضد المجلس العسكري وتطالب بهذا الأمر

الملك سلمان

مقطع مؤثر للملك سلمان يبكي "تويتر"

السيسى يفتتح محولات كهرباء غرب المنيا

"السيسى": أنا هانزل المظاهرات مع المصريين في الشارع

صورة الخبر

صاحبة فيديو «يوم الحشر»: "لابد أن نكون منظمين أمام الله"

السيسى

السيسى للمصريين : "الدلع لا يبنى الأوطان"

حميدان التركي

تفاصيل جديدة حول قضية السعودي المحتجز بأمريكا

صلاح

"صلاح" يخطف أنظار الصحافة الإنجليزية بعد الإصابة

احداث سريلانكا

سيرلانكا تطرد 200 داعية إسلامي.. تعرف على الأسباب

قبل رمضان..

أمر ملكي جديد للملك سلمان

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

المحرومون من قرار العفو للملك سلمان

#

اجتماع مفاجئ وأمر ملكي.. هذا ما فعله الملك سلمان اليوم

#

قرار هام من العاهل السعودي بشأن المعتمرين السودانيين

#

الكشف عن «حديث سري» للملك سلمان مع هؤلاء الأمراء والمشايخ

الملك سلمان

قرار

القضاة

54 قاضيا

أصدر العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا بتعيين 54 قاضيا في وزارة العدل على درجة ملازم قضائي.

وبحسب تصريحات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، فإن الأمر الكريم وما تضمنه من تعيين يأتي امتدادا  للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه ، بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

وتمنى الصمغاني التوفيق لأصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر ، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله الكريم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي:"المصريين يقدرا يعملوا ثورات تالت ورابع"
» وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله
» تأجيل محاكمة مرسى وآخرين فى اقتحام الحدود الشرقية
» "دب قطبي" يثير الرعب في روسيا.. ما قصته؟
» "غارة" تقتص لمقتل رضيعة فلسطينية وأمها
» أول رد من "بريزنتيشين" على قرار مجلس الأهلي
» شاب يقتل نفسه خوفًا من طبيب الأسنان
» السيسى للمصريين : "الدلع لا يبنى الأوطان"
» "كاردشيان" تجني ملايين الدولارات بسبب هذا الفستان
» وفاة وزير المالية السابق ممتاز السعيد
» تجنب هذه الأطعمة في السحور

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة