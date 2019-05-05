مفاجأة.. برنامج رامز جلال مهدد بالإيقاف

05 مايو 2019 - 01:07 م

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بحجب برنامج رامز جلال "الشلال"، وبرنامج الفنان هاني رمزي "هاني في الألغام"، اللذان سيذاعان في رمضان المقبل.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي في بلاغه المقيد برقم 6258 لسنه 2019 عرائض النائب العام أنه بمجرد إذاعه الإعلان التشويقي من البرنامج المعروف باسم (رامز في الشلال) ونحن نطالب بعدم إذاعة البرنامجين لأنهما يمثلان انهيار للقيم وإهانة للضيوف وتعريض حياتهما للخطر بالإضافة إلى نشر سلوك يدعو إلى العنف والاستعانة بمشاعر الآخرين ما يؤدي لانهيار للقيم الأخلاقية.

واستطرد محفوظ في بلاغه أن هذا يخالف المبادئ العامة للميثاق الشرف الإعلامي في أن الإعلام رسالة والحرية المسئولة أساس العمل الإعلامي من خلال احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة عدم استخدام ألفاظ وعدم انتهاك الحياة الخاصة أو بث ما يحض علي العنف والكراهية.

واستطرد محفوظ في بلاغه بأن برنامج رامز ورمزي قد خالفا ميثاق الشرف الإعلامي ومدونه السلوك المهني للأداء الإعلامي، وما أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.

والتي تعاقب مخالفه ذلك بالحجب وغرامه ماليه تصل إلي خمسه ملايين جنيه، وطالب أيمن محفوظ المحامي في ختام بلاغه باتخاذ اللازم قانونا وحجب البرنامجين وتوقيع غرامه ماليه تقدر بملايين الجنيهات عليهما حتى يكون ذلك رادع لتقديم ماده إعلامية هادفة وعدم الإساءة للرسالة الإعلامية.