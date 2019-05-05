  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
احداث سريلانكا

سيرلانكا تطرد 200 داعية إسلامي.. تعرف على الأسباب

الملك سلمان

قبل رمضان.. أمر ملكي جديد للملك سلمان لوزارة العدل

الرئيس السيسي

الرئيس يكشف تكاليف مشروعات إقليم قناة السويس

اغتصاب طفل (أرشيفية)

الاغتصاب ليلًا والتسول نهارًا.. اعترافات صادمة لأطفال الشوارع

جونيت شاكير

حكم تركي يدير لقاء ليفربول وبرشلونة.. تعرف عليه

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

14 إنجازًا للتعليم منذ تولى "شوقى" حقيبتها

البشير

مسؤول بنظام البشير: علىّ الطلاق أنا اللي قدت التغيير

صلاح

"صلاح" يخطف أنظار الصحافة الإنجليزية بعد الإصابة

نتنياهو

قرار صادم من نتنياهو ضد غزة

انتحار طبيب صيدلي داخل مسكنه

انتحار طبيب أسنان فى ظروف غامضة بالبحيرة

مفاجأة.. برنامج رامز جلال مهدد بالإيقاف

قضايا وحوادث

رامز جلال
رامز جلال

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

فيديو.. رضا عبد العال: "رامز جلال جابلي شرخ"

#

أسماء ضحايا برنامج "رامز فى الشلال "

#

تفاصيل إلغاء مقلب رامز جلال مع كاتب شهير خوفًا على حياته

#

12 مايو.. نظر دعوى وقف برنامج «رامز» في رمضان

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بحجب برنامج رامز جلال "الشلال"، وبرنامج الفنان هاني رمزي "هاني في الألغام"، اللذان سيذاعان في رمضان المقبل.

وأضاف أيمن محفوظ المحامي في بلاغه المقيد برقم   6258 لسنه 2019 عرائض النائب العام أنه بمجرد إذاعه الإعلان التشويقي من البرنامج المعروف باسم  (رامز في الشلال) ونحن نطالب بعدم إذاعة البرنامجين لأنهما يمثلان انهيار للقيم وإهانة للضيوف وتعريض حياتهما للخطر بالإضافة إلى نشر سلوك يدعو إلى العنف والاستعانة بمشاعر الآخرين ما يؤدي لانهيار للقيم الأخلاقية.

واستطرد محفوظ في بلاغه أن هذا يخالف المبادئ العامة للميثاق الشرف الإعلامي في أن الإعلام رسالة والحرية المسئولة أساس العمل الإعلامي من خلال  احترام  الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة لأي فئة عدم استخدام ألفاظ وعدم انتهاك الحياة الخاصة  أو بث ما يحض علي العنف والكراهية.

واستطرد محفوظ في بلاغه بأن برنامج رامز ورمزي قد خالفا ميثاق الشرف الإعلامي ومدونه السلوك المهني للأداء الإعلامي، وما أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار رقم (16) لسنة 2019، بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018.

والتي تعاقب مخالفه ذلك بالحجب وغرامه ماليه تصل إلي خمسه ملايين جنيه، وطالب أيمن محفوظ المحامي في ختام بلاغه باتخاذ اللازم قانونا وحجب البرنامجين وتوقيع غرامه ماليه تقدر بملايين الجنيهات عليهما حتى يكون ذلك رادع لتقديم ماده إعلامية هادفة وعدم الإساءة للرسالة الإعلامية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى
» ضبط أصحاب فيديو تعذيب مسن وتهديده بالأسلحة
» حزب الله يستقبل وزير خارجية لبنان بـ"قذيفة صاروخية"
» سر الإطاحة برئيس "الحكام" في السعودية
» «بيراميدز» يواجه المصرى وعينه على صدارة الدوري
» طالب يقتل صديقه أثناء وصلة مزاح في المنوفية
» اليوم.. الحكم على 66 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"
» بمباركة أمريكية.. كوريا تختبر صواريخها الجديدة طويلة المدى
» حريق هائل داخل شقة سكنية بالشرابية
» "بن سلمان" يتكفل بعلاج طفل يمنى.. ما قصته؟
» رجل يحطم أرقام جينيس بـ 28 إصبعا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة