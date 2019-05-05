  • الأحد 05 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
احداث سريلانكا

سيرلانكا تطرد 200 داعية إسلامي.. تعرف على الأسباب

الملك سلمان

قبل رمضان.. أمر ملكي جديد للملك سلمان لوزارة العدل

الرئيس السيسي

الرئيس يكشف تكاليف مشروعات إقليم قناة السويس

اغتصاب طفل (أرشيفية)

الاغتصاب ليلًا والتسول نهارًا.. اعترافات صادمة لأطفال الشوارع

جونيت شاكير

حكم تركي يدير لقاء ليفربول وبرشلونة.. تعرف عليه

الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

14 إنجازًا للتعليم منذ تولى "شوقى" حقيبتها

البشير

مسؤول بنظام البشير: علىّ الطلاق أنا اللي قدت التغيير

صلاح

"صلاح" يخطف أنظار الصحافة الإنجليزية بعد الإصابة

نتنياهو

قرار صادم من نتنياهو ضد غزة

انتحار طبيب صيدلي داخل مسكنه

انتحار طبيب أسنان فى ظروف غامضة بالبحيرة

النقد الدولي: 6 خطوات دفعت الإمارات لنمو اقتصادها

مال وأعمال

الإمارات
الإمارات

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

صندوق النقد يناقش صرف الشريحة الخامسة لمصر

#

آفاق الاقتصاد العالمي والعربي 2019

#

"الإمارات دبي" بمصر يُطلق صندوقًا استثماريًا جديدًا

الشرطة

انجلترا

ديلي ميل

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة قد يكون عند نقطة تحول حاليًا يدعمه الإنفاق العام، وخصوصًا مع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام، إذ يمكن أن يمكن أن يتجاوز النمو 2% في العام 2019، ويقترب من 3% في العامين 2020-2021.

وأضاف بيان صادر عن الصندوق إن "اقتصاد الإمارات قطع شوطاً طويلاً نحو تنويع النشاط، ولكن تذبذبات أسعار النفط لا تزال تؤثر على الإنفاق الحكومي وبعض القطاعات،" موضحًا أنه "للحفاظ على قوة النمو بعد معرض إكسبو 2020 ودون الدفعة التنشيطية التي تقدمها المالية العامة، يتعيّن الاستفادة من محركات نمو جديدة منفصلة عن أسعار النفط".

وأوضح البيان أن تكيّف الاقتصاد الإماراتي استمر في العام الماضي "وتأثر الطلب الكلي بدمج الشركات والإصلاحات الهيكلية، وهو ما شمل كيانات كبيرة مرتبطة بالحكومة وبنوك تجارية كبيرة، كما تأثر بمركز المالية العامة. ونظرًا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم أمام عملات البلدان الشريكة الرئيسية كما ارتفعت أسعار الفائدة بوجه عام".

ولفت البيان إلى أن "كل ذلك حدث على خلفية ضعف الطلب الخارجي وتصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية. وتباطأ النمو غير النفطي إلى 1.3% في 2018، بينما حقق الاقتصاد نموًا كليًا بمعدل 1.7%، مستفيدًا من زيادة إنتاج النفط".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ظهور بعض الثمار الأولى بدأ، مع تحسن نمو الائتمان المحلي، والتوظيف، وقدوم السياح مؤخراً، وإن كان القطاع العقاري لا يزال يواجه آثار زيادة المعروض.

وأوضح البيان أن "الاقتصاد قد يكون عند نقطة تحول حالياً، يدعمه الإنفاق العام، إذ يُتوقع استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام، كما أن بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة في سبيل البدء في خطط استثمارية جديدة، ومن المتوقع أن يتسارع تنفيذ الدفعة التنشيطية على مستوى الإمارات – بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية المواتية (ارتفاع أسعار النفط ووقف إجراءات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي).

وذكر صندوق النقد الدولي أن النمو "يمكن أن يتجاوز 2% في هذا العام ويقترب من 3% في 2020-2021".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (12) الشريعة لن تحميك!

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل المتوقع للزمالك أمام النجم الساحلى
» ضبط أصحاب فيديو تعذيب مسن وتهديده بالأسلحة
» حزب الله يستقبل وزير خارجية لبنان بـ"قذيفة صاروخية"
» سر الإطاحة برئيس "الحكام" في السعودية
» «بيراميدز» يواجه المصرى وعينه على صدارة الدوري
» طالب يقتل صديقه أثناء وصلة مزاح في المنوفية
» اليوم.. الحكم على 66 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"
» بمباركة أمريكية.. كوريا تختبر صواريخها الجديدة طويلة المدى
» حريق هائل داخل شقة سكنية بالشرابية
» "بن سلمان" يتكفل بعلاج طفل يمنى.. ما قصته؟
» رجل يحطم أرقام جينيس بـ 28 إصبعا

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)
المقابر فى مصر.. أموات ومصائب أخرى
حديث الولادة