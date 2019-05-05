سجال بين فنان فلسطينى و"أفيخاى" على "تويتر"

05 مايو 2019 - 12:20 م

قال الفنان الفلسطيني، محمد عساف، إن غزة تستقبل شهر رمضان بـ"الدمار والألم اللاإنساني" في إشارة إلى القصف الذى نفذه الجيش الإسرائيلي ردًا على صواريخ أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

جاء ذلك في تغريدة لعساف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث قال: "أراد الاحتلال أن تستقبل غزة الشهر الكريم بالدمار والألم والانتهاك اللا إنساني الإجرامي المتكرر. غزة تحت القصف، ليلة عصيبة على الجميع، ربنا يرحم صبا الطفلة الملاك ويرحم كل الشهداء الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ويشفي كل مُصاب.. حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ونصيرًا".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، رد على عساف بتغريدة قال فيها: "أردنا أن ينعم المواطن الغزوي خلال شهر رمضان بأوضاع أفضل ولذلك اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل ان ينعم براحة واطمئنان ولكن حركتيْ الجهاد الاسلامي وحماس قررتا تصعيد وتسخين الوضع بشكل متعمد. تحدثت عن الرضيعة صبا رحمها الله فهل تعلم انها قتلت من نيران حماس والجهاد الإسلامي؟"