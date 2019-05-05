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ضبط أصحاب فيديو تعذيب مسن وتهديده بالأسلحة

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أقام حفل تعذيب لوالدته قبل قتلها بالدرب الأحمر

أحمد الشربينى

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وزارة الداخلية

تهديد مسن

تعذيب مسن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أصحاب فيديو تعذيب مسن وتهديده بالأسلحة داخل ورشة ببنها.

البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله شخصان يقومان بالتعدي بالسب على رجل مُسن وتهديده بالأسلحة البيضاء، وذلك داخل شقة "تُستخدم كورشة لتصنيع الأحذية".

وأمكن تحديد شخصية الرجل المسن "62 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها" وبمناقشته قرر بأن تصوير ذلك المقطع وما تضمنه من مشاهد كان على سبيل المزاح وأن الشخصين اللذين ظهرا معه (عامل، 21 سنة، سابق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، سرقة" - عامل، 22 سنة) مقيمان بدائرة قسم شرطة أول بنها، وأنهما قاما بتصوير ذلك المقطع داخل ورشة لإصلاح الأحذية ملك الثاني وباستخدام الهاتف المحمول الخاص به.

وبسؤال الأول والثاني قررا بقيامهما بذلك على سبيل المزاح وبالعرض على النيابة قررت صرف الرجل المسن وإخلاء سبيل الأول والثاني بضمان محل إقامتهما.

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