14 إنجازًا للتعليم منذ تولى "شوقى" حقيبتها

05 مايو 2019 - 12:10 م

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، عددًا من الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال تطوير منظومة التعليم، وذلك في ظل دعم ومساندة الدولة المصرية وقيادتها.

وقال شوقى عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك إن تلك الإنجازات كالتالي:

- قررت القيادة السياسية في مصر الاستثمار في بناء الإنسان المصري.

- وفرت الدولة المصرية كل امكانياتها لبناء نظام تعليم جديد لأطفالنا وتحسين الموجود للأجيال الأكبر.

- أطلقت الوزارة نظاما جديدا في كل شيء لأطفالنا في KG1 ،KG2 والصف الأول الابتدائي.

- أعدت الوزارة كتب المستوى الرفيع للغة الإنجليزية وسلمتها كما وعدت.

- افتتحت الوزارة 35 مدرسة يابانية في أرجاء الجمهورية.

- تدرب الوزارة مئات الآلاف من السادة المعلمين.

- تعمل الوزارة بكل طاقتها على حل مشكلات المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والمعيشية.

وقال الوزير تحت عنوان "علشانكم":

- تعاقدت الدولة مع أكبر الشركات العالمية لتوفير أجهزة تابلت لكل أبنائنا في الأول الثانوي.

- تعاقدت الدولة مع أكبر الشركات العالمية لبناء نظام امتحانات وتصحيح إلكتروني على أحدث المعايير العالمية.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لإعداد محتوى رقمي عالمي في كل المواد للصف الأول الثانوي على بنك المعرفة المصري.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لتوصيل شبكات الألياف الضوئية لكل مدارس مصر الثانوية في زمن قياسي.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لبناء شبكات داخلية وخوادم لكل مدارس مصر الثانوية في زمن قياسي.

- سابقت الدولة والوزارة الزمن لتوفير شرائح اتصال للتابلت للوصول إلى محتوى بنك المعرفة بلا تكلفة.

- جهزنا نموذج التعليم الفني الجديد،"التكنولوجيا التطبيقية"، لتقديم جودة تقنية عالمية ولربط التعليم الفني بسوق العمل وتغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني في مصر.

- يسهر الآلاف من الزملاء في وزارة التربية والتعليم في مركز تطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات والتطوير التكنولوجي والمديريات والإدارات لإتمام ما وعدنا به من أجل ابنائنا.

- نخوض تحديات تنفيذية ولوجستية كبرى على جميع المحاور.

- تحملنا كل ألوان الشائعات والتشكيك والتجريح ولكن الهدف يستحق وأولادنا يستحقون.

- نفعل المستحيل للتيسير على أبنائنا من ذوي الهمم.

- تعمل كل أجهزة الدولة الرسمية من أجل نجاح المشروع القومي لتطوير التعليم المصري.

- نبحث عن حلول خارج الصندوق للتخفيف من والقضاء على مشكلة الكثافات في الفصول.

كما وعد وزير التربية والتعليم بـ 4 إنجازات أخرى هي: "سنواصل الجهد كي يستفيد أبناؤكم وأبناء من يأتي بعدكم، وسنتغلب على العقبات وننقذ الأجيال القادمة، وسنتغلب على الشائعات وتثبيط العزائم والتربص، وسنعمل على تلافي السلبيات وحل المشكلات".

وتابع: "نحن نجتهد وندرس ونتشاور وننفذ ونتعلم. نعتذر عن الأخطاء ونسارع إلى تصويبها. سننجح معًا إن شاء الله لبناء كل ما هو أفضل لمصرنا الغالية.. الرحلة تحتاج جهد وصبر وإيمان بضرورة التغيير وضرورة المعاناة من أجل الأفضل. لقد انطلق قطار ثورة التعليم المصري بقيادة سياسية مؤمنة بقيمة الاستثمار في الإنسان وبجهد مصري جماعي رائع أشكر عليه كل من ساهم بأي قدر في انطلاقته".