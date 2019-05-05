حكم تركي يدير لقاء ليفربول وبرشلونة.. تعرف عليه

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جونيت شاكير
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كرة القدم

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الاتحاد الأوروبي

حكم

اختار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" الحكم التركي جونيت شاكير لإدارة مباراة كرة القدم بين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره برشلونة الإسباني المحترف بين صفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب "أنفيلد".

وكان لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول الأربعاء الماضى على ملعب "كامب نو" انتهى لصالح الفريق الكتالونى بثلاثية نظيفة.

ويحتاج فريق ليفربول الإنجليزى الفوز بأربعة أهداف نظيفة إذا أراد التأهل إلى المباراة النهائية بمسابقة دورى أبطال أوروبا للعام الثانى على التوالى.


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