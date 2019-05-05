» حزب الله يستقبل وزير خارجية لبنان بـ"قذيفة صاروخية"

05 مايو 2019 - 11:52 ص

استقبلت إحدى البلدات الموالية لـ"حزب الله" اللبناني اليوم وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، بزيارة مدينة جبيل الواقعة شمالا وقدمت له هدية تذكارية عبارة عن قذيفة استخدمتها المقاومة في معركة تحرير جرود عرسال في العام 2017.

وكتب على القذيفة التذكارية: "تحية تقدير ومحبة لمعالي الوزير المقاوم جبران باسيل"، وتم تثبيت علمي التيار الوطني الحر وحزب الله على القذيفة الهدية.

ونظم احتفال شعبي شارك فيه وزير الدفاع إلياس بو صعب، والنائب سيمون أبي رميا، ومسؤول المنطقة الخامسة في "حزب الله" الشيخ محمد عمرو.

وأثارت صورة وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وهو يحمل قذيفة مستعملة مع مسؤولين في حزب الله اللبناني جدلا واسعا في لبنان.