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سحب السيارات الرئاسية والدستورية من المسئولين السابقين في السودان

عرب وعالم

سحب سيارات المسئولين
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

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شنت السلطات حملة موسعة لسحب وجمع السيارات الرئاسية والدستورية للمسئولين بالنظام السابق، بناء على توجيهات المجلس العسكري، والتي تضمنت كذلك إخلاء المنازل الحكومية وتطابق مع التوجيهات بضرورة تنفيذها فورًا دون مهلة .

وشملت التوجيهات العليا سحب السيارات التابعة للقصر من البشير ونوابه ومساعديه، والوزراء والوكلاء السابقين، وكانت سيارتان من فئة لكزس الباهظة الثمن بمنزلي نائبي الرئيس عثمان كبر وحسبو عبدالرحمن تم سحبهما عقب اعتقال كبر وحسبو .

فيما كان النائب الأول الأسبق الفريق أول بكري حسن صالح استبق القرارات لفترة طويلة وقام بتسليم كل السيارات بطرفه رافضاً إبقاء واحدة أعيدت له، قام بإرجاعها مرة أخرى قبل سقوط النظام.

وفي السياق، طالبت لجنة حكومية المسؤولين السابقين من قيادات المؤتمر الوطني وأحزاب الاحوار الوطني، بإخلاء المنازل الحكومية فوراً خاصة بحي المطار المجاور للقيادة العامة، ورئاسة جهاز الأمن والمخابرات وحي الوابورات بالخرطوم بحري .


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