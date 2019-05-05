الاغتصاب ليلًا والتسول نهارًا.. اعترافات صادمة لأطفال الشوارع

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أدلى ضحايا توربينى شبرا الخيمة باعترافات تفصيلية أمام أورقة المحققين بتفاصيل اغتصابهم نهارًا وإجبارهم على التسول ليلًا .

وقال طفل إن والده ووالدته توفيًا ولم يجد أحدًا يهتم به ويراعى أموره ما دفه للعيش فى الشوارع.

أدلى ضحايا توربينى شبرا الخيمة، باعترافات تفصيلية أمام المستشار عمرو عوض رئيس النيابة واستقر به الحال للمبيت فى أرض المؤسسة، لافتًا أن المتهم اعتى عليه وباقى الأطفال جنسيا فى المساء وأجبرهم على التسول فى النهار.

فيما قال آخر إنه ترك منزل والديه بسبب سوء معاملتهما له وأجبرا على المبيت فى الشارع هربًا من جحيم المنزل وأن المتهم كان يعتدى عليهم جنسيا ليلا ويجبرهم على التسول فى النهار.

وأمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بحبس عاطل وفتاة 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى لاستقطاب أطفال الشوارع والاعتداء عليهم جنسيًا، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليهم على الطب الشرعى وإيداعهم دور رعاية.

وبدأت القضية بتلقى الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، معلومات تفيد بأن "أميرة" وشهرتها "حماصة " و"هيثم" عاطل، اتخذا من أرض المؤسسة فى محيط محطة مترو شبرا الخيمة وكرا لاستقطاب أطفال الشوارع، وإجبارهم على التسول فى محطات المترو صباحًا، وإقامة حفلات جنسية عليهم ليلا وتصويرهم لابتزازهم وتهديدهم فى حالة الإبلاغ عنهما.


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