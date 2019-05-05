مسؤول بنظام البشير: علىّ الطلاق أنا اللي قدت التغيير

05 مايو 2019 - 11:47 ص

انتشر مقطع فيديو لنائب مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، عضو المجلس العسكري المستقيل، الفريق أول جلال الدين الشيخ، يقسم فيه أنه هو من قاد التغيير ضد نظام البشير.

وبحسب مقطع الفيديو فقد أقسم قائلا: "أقسم بالله العظيم، وعلي بالطلاق أنا الذي قدت التغيير هذا".

وأضاف أيضا بعد أن كرر حلفه: "مشيت لوزير الدفاع ومشيت قبلها لصلاح (يقصد رئيس الاستخبارات السابق صلاح قوش)، ما ممكن نحنا في سبيل عشرين وللا ثلاثين راجل وللا حكومة نخسر ملايين، الرئيس دا (هذا) يتنحى، يتنحى الليلة بالحسنى (أو) بالرجالة يتنحى حقًا للدماء".

وأشار في حديثه : "عندما أصروا علي أن أكون بالمجلس الانتقالي قلت ليهم بالله يا جماعة عليكم الله سيبونا كفانا والمهمة دي تتعدى بسلام، قالوا لي لا، وبرهان (دا رشحتوا أنا دفعتي)، في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان.

وأوضح أنه قال لوزير الدفاع السابق عوض بن عوف، بعد تنحي البشير: "أنت ياك قائدنا لكن كتر خيرك ما مقبول، قال لازم أعلن الانقلاب، ثم أتنحى بعد ذلك للحفاظ على السيستم (النظام) العسكري".



