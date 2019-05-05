قرار صادم من نتنياهو ضد غزة

05 مايو 2019 - 11:31 ص

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامره لجيش الاحتلال بمواصلة العدوان على قطاع غزة .

وقال نتنياهو بعد جلسة مشاورات أمنية: "أصدرت تعليماتي للجيش وسلاح الجو والمدفعية بزيادة وتيرة استهدافات قطاع غزة، وزيادة حجم قوات المدرعات "لواء7" على الحدود مع القطاع.

وتابع قائلا": وحماس ليست مسئولة عن هجماتها فحسب، بل عن هجمات الجهاد الإسلامي أيضًا، وهي تدفع لها. سنواصل العمل لاستعادة الأمن لسكان الجنوب ".

ويترأس نتنياهو جلسةً خاصةً للمجلس الوزاري للشئون السياسية والأمنية لبحث التصعيد الأمني مع قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو أجرى مشاورات مطولة بهذا الخصوص مع رؤساء الدوائر الأمنية في مقر وزارة الحرب بتل أبيب.